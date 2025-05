Vienna Vikings: Startklar für das erste Heimspiel

Die Vienna Vikings sind angetreten, um den Titel in der European League of Football (ELF) zurück nach Wien zu holen. Der Saisonstart am vergangenen Wochenende ist geglückt, in Prag gab es einen klaren 28:6-Erfolg. Am Samstag erfolgt das erste Heimspiel, ab 18 Uhr sind die Fehervar Enthroners auf der Hohen Warte zu Gast (live auf Puls24). Im zweiten Spiel der East Division ist der zweite Sieg das große Ziel.

Die Chancen stehen gut, sind die Wikinger in der ELF in Regular-Season-Spielen zu Hause doch noch ungeschlagen. Und das, obwohl es nach wie vor kein fixes Heimstadion gibt. In dieser Saison absolvieren die Vikings ihre Heimspiele in vier verschiedenen Stadien. Neben der Hohen Warte wird in der Generali Arena, in der Südstadt und in Wiener Neustadt gespielt. „Die Hohe Warte ist für die Vikings immer ein ganz besonderer Platz“, sagt Headcoach Chris Calaycay. Er erinnert sich an zahlreiche große Spiele in der Naturarena, die schon in seiner Anfangszeit in Wien oft Schauplatz von Vikings-Spielen war.