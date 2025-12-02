Jetzt fix: So heißt die neue Football-Liga in Europa

Die europäische Football-Meisterschaft heißt künftig American Football League Europe (AFLE) bzw. „The League Europe“ . Das teilten die Organisatoren mit, die am Dienstag die neue Liga vorstellten. Ziel sei es, dem europäischen Football „jene Stabilität und Transparenz zu geben, die er verdient“, hieß es in einer Aussendung. Die AFLE ist demnach für die kommenden fünf Jahre ausfinanziert - durch ein US-Unternehmen, nähere Angaben gibt es nicht. Bisher firmierte die Liga unter European League of Football (ELF). In der AFLE-Aussendung ist von einem Neuanfang die Rede. Der Sitz bleibt in Hamburg und wird geleitet von Frank Wendorf, der bereits zur ELF-Führung gehört hatte.

Teilnehmende Teams wurden noch keine verkündet, bestätigt wurde aber, dass Mannschaften aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Monaco, Österreich und Polen mit an Bord sind. Die teilnehmenden Franchises sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. In der ELF hatten in den vergangenen vier Jahren die Vienna Vikings und die Raiders Tirol mitgespielt. Das Liga-Finale 2026 soll am 6. September stattfinden. Zum Hintergrund der Liga-Neugründung: Zahlreiche Teams hatten sich mit der ELF zerstritten und heuer angekündigt, dort nicht mehr spielen zu wollen. Dabei gab es massive Vorwürfe von Intransparenz an die damalige Liga-Führung rund um Zeljko Karajica. Die „abtrünnigen“ Clubs hatten sich zunächst in der European Football Alliance (EFA) zusammengetan, wo es allerdings ebenfalls Reibereien wegen unterschiedlicher Vorstellungen gab. Vergangene Woche verkündeten ELF und EFA schließlich eine Kooperation. Das Ergebnis ist nun die AFLE.