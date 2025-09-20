Ihre Hoffnung auf eine Zukunft bei der Wiener Polizei blieb unerfüllt, ein sportlicher Traum aber ging in Erfüllung: Alexandra Rinder, 27, wurde zum dritten Mal Weltmeisterin im Bodyboarding. Für Österreich. In Brasilien. Obwohl die Wellen dort, südlich von Rio, weil relativ klein und schwach, „nicht meine Lieblingswellen sind“. Ein fünfter Platz in Brasilien reichte zu WM-Endrang 1, nachdem Rinder zuvor in Chile gewonnen und in Marokko Platz 2 erreicht hatte.

Frühe Bestimmung Bodyboarding, bei dem man im Gegensatz zum Surfen nicht stehend, sondern auf einem Brett liegend die Wellen zu meistern hat, erfordert athletische Fähigkeiten und viel Armkraft. Die zeichneten Alexandra schon vor elf bzw. zehn Jahren aus, als sie ihre ersten WM-Titel errang und zur kanarischen Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Aufgewachsen im Süden Teneriffas, war die Tochter einer Hamburgerin und eines Steirers bereits als Teenager mit spanischem Pass allein quer durch die Welt gejettet. Ehe sie sich für die österreichische Staatsbürgerschaft entschied. Wobei ihr mit Peter Huber ein vom ehemaligen Tiroler Tormanntalent (und Gasttrainierer unter Ernst Happel in dessen Innsbruck-Ära) zum Top-Diplomaten Gewordener als Österreichs damaliger Botschafter in Madrid half.