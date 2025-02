Futsal-Pionier zu Stella Rossa: "Wir sind richtige Vagabunden"

Am Sonntag ist es wieder soweit: Die Futsaler von Stella Rossa treten in Linz zum Halbfinale gegen Diamant Linz an (18.30), dem Meister der beiden vergangenen Jahre. "Wir sind sehr gut vorbereitet, und hoffen, dass wir es dieses Mal schaffen. Am besten schon in zwei Spielen", sagt Aleks Ristovski, Trainer und Sportdirektor von Stella Rossa.