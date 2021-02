Albert Vastić: Ivos älterer Bruder über den Erdbeben-Schock

Pfeilschneller Herr Papa

Beide Vastić-Buben haben die Liebe zum Fußball vom Vater geerbt, der unter anderem bei Hajduk Split und in Sarajevo in der damals höchsten Liga Jugoslawiens seine Grundschnelligkeit gut ausspielte.

„Leider hat der Ivo mehr vom Papa geerbt“, erzählt Albert mit einem Lächeln. Gut erinnert er sich an die gemeinsame Kindheit in Kaštela sowie an die Spiele im gemeinsamen Verein in Split: „Immer wenn ich den Ivo an der Seitenlinie aufwärmen sah, wusste ich, dass ich in Kürze ausgewechselt werde.“