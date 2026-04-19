Bitter: Gruen musste beim ersten Wien-Marathon aufgeben

Sein erster Vienna City Marathon ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.

Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.

Der Lauf ist noch im Gange.