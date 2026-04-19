Bitter: Gruen musste beim ersten Wien-Marathon aufgeben
Österreichs Rekordhalter Aaron Gruen musste beim 43. Vienna City Marathon schon vor der Halbmarathon-Marke aufgeben.
Sein erster Vienna City Marathon ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.
Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.
Der Lauf ist noch im Gange.
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