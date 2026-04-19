Sport

Bitter: Gruen musste beim ersten Wien-Marathon aufgeben

Österreichs Rekordhalter Aaron Gruen musste beim 43. Vienna City Marathon schon vor der Halbmarathon-Marke aufgeben.
19.04.2026, 10:47

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PK "VCM-NEWS & ELITELÄUFER*INNEN - ÖSTERREICH": GRUEN

Sein erster Vienna City Marathon ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben. 

Rekordhalter Gruen vor dem Marathon: „Ich habe Wiener Blut“

Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.

Der Lauf ist noch im Gange. 

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