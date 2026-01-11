Nach der Marathon-Bestmarke: Gruen hält nun auch den Halbmarathon-Rekord

Sport

Österreichs Lauf-Ass Aaron Gruen
Aaron Gruen (ÖBV Pro Team) lief in Houston (USA) mit 1:01:14 österreichische Bestzeit im Halbmarathon.
Von Harald Ottawa
11.01.26, 17:18

Am 30. März des Vorjahres lief Aaron Gruen in New York in 2:09:53 österreichischen Marathon-Rekord. Seit Sonntag hält der demnächst 27-Jährige auch die Bestleistung im Halbmarathon. 

Rekordmann Gruen nach WM-Marathon: "Es ging nur mehr ums Überleben"

Gruen (ÖBV Pro Team) konnte sich diese Bestleistung in Houston (USA) mit 1:01:14 erlaufen. Bisher hielt Günther Weidlinger  aus dem Jahr 2007 die rot-weiß-rote Bestleistung im Halbmarathon, der Oberösterreicher lief damals in Udine 1:01:42.

Gruen ist damit auch der erst zweite Österreicher der auf der Strecke unter 1:02 geblieben ist, seine bisherige offizielle Bestzeit stand bei 1:04:35 aus dem Vorjahr.  

