Nach der Marathon-Bestmarke: Gruen hält nun auch den Halbmarathon-Rekord

Am 30. März des Vorjahres lief Aaron Gruen in New York in 2:09:53 österreichischen Marathon-Rekord . Seit Sonntag hält der demnächst 27-Jährige auch die Bestleistung im Halbmarathon.

Gruen (ÖBV Pro Team) konnte sich diese Bestleistung in Houston (USA) mit 1:01:14 erlaufen. Bisher hielt Günther Weidlinger aus dem Jahr 2007 die rot-weiß-rote Bestleistung im Halbmarathon, der Oberösterreicher lief damals in Udine 1:01:42.

Gruen ist damit auch der erst zweite Österreicher der auf der Strecke unter 1:02 geblieben ist, seine bisherige offizielle Bestzeit stand bei 1:04:35 aus dem Vorjahr.