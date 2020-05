Mobilität einfach und sicher

Ein Kommentar von Wilhelm Doupnik, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Raiffeisen Informatik GmbH. Der einfache und sichere Zugriff auf mobile Arbeitsplätze erhält immer größere Relevanz im unternehmerischen Alltag. Durch den wachsenden Wettbewerb ist es heute entscheidend, immer und überall auf Unternehmensinformationen zugreifen zu können. Egal ob direkt beim Kunden, auf einer Messe oder im Flugzeug – nur wer rasch Unternehmensdaten abfragen und flexibel reagieren kann, wird langfristig erfolgreich sein.

Schutz vor unberechtigten Zugriffen

Deshalb müssen bestehende IT-Lösungen sicher und einfach mit mobilen Arbeitsplätzen verknüpft werden. Jeder will Infos sofort parat haben. Trotzdem müssen die Daten sicher übertragen und am Endgerät vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Oft bleibt auch unbemerkt, wenn Apps Geschäftsdaten in eine öffentliche Cloud laden.

Enterprise Mobility Service

Für solche Fälle verschlüsselt ein zuverlässiges Enterprise Mobility Service die Daten „end-to-end“. Auch sollten Apps und deren Internetdienste nicht wahllos auf vertrauliche Infos zugreifen können. Besser ist es, wenn das Unternehmen und die User dies kontrollieren können. Ein optimales Enterprise Mobility Service muss also benutzerfreundlich und dennoch sicher sein.

Link: www.raiffeiseninformatik.at