Immer öfter verzichten Unternehmen auf eine eigene IT-Infrastruktur und mieten sie an. Den Schritt weg vom klassischen und hin zum virtuellen Rechenzentrum nutzen aktuell immer mehr Betriebe. Statt CPU-Power, Arbeitsspeicher und Co. als Hardware im Keller eines Unternehmens bereitzustellen, wird IT-Infrastruktur immer häufiger in der Cloud angemietet.

Flexible Instanzgrößen

Eine neue Lösung aus der Wolke macht es kleinen und mittleren Unternehmen ebenso wie Großkonzernen möglich, ihr virtuelles Rechenzentrum innerhalb von Minuten zu erstellen und als Cloud-Service zu nutzen. Mit flexiblen Instanzgrößen können sie genau das Rechenzentrum aufbauen, das sie auch tatsächlich im täglichen Geschäft brauchen.

Innovatives Service

Mit Cloud Computing 2.0 bietet die APA-IT Informations Technologie GmbH, ein IT-Spezialist und Tochterunternehmen der Austria Presse Agentur ( APA), nun gemeinsam mit ihrem neuen Kooperationspartner ProfitBricks eine Technologie an, die den steigenden Anforderungen an eine einwandfrei funktionierende Cloud-Infrastruktur gerecht wird.

Performance für Spitzenzeiten

„Unser Produkt ist unter anderem so konzipiert, dass Kapazität auf Knopfdruck tatsächlich gelebt wird. Gerade in der Medienbranche ist es wichtig, auch zu Spitzenzeiten ausreichend Performance bereitstellen zu können“, erklärt Alexander Falchetto, Geschäftsführer der APA-IT.

Schnell und flexibel

Dank flexibler Instanzgrößen lassen sich dedizierte CPU Cores, dedizierter RAM und Storage beliebig miteinander kombinieren. Damit ist der User nicht an eine bestimmte Paketgröße gebunden und kann sich individuell das virtuelle Rechenzentrum je nach gewünschter Leistung aufbauen und im laufenden Betrieb den aktuellen Anforderungen anpassen. Der Vorteil: Man zahlt minutengenau und damit wirklich nur das, was man auch tatsächlich benötigt.

Data Center Designer

Ein weiteres Plus des Infrastructure-Services liegt im sogenannten Data Center Designer (DCD). Dank dieser grafischen Benutzeroberfläche können selbst eine komplexe und anspruchsvolle Vernetzung sowie Serverlandschaften und Festplattenstrukturen in einfachen Schritten per Drag and Drop erstellt werden. „Design, Einführung und Wartung eines virtuellen Rechenzentrums wird so einfach gemacht“, ergänzt Florian Rätzer, Channel Manager des deutschen Infrastructure as a Service (IaaS)-Anbieters ProfitBricks.

Neue Cloud-Architektur

Auf die Schnelligkeit und Flexibilität dieser neuartigen Cloud-Architektur vertraut zum Beispiel bereits fotografie.at, Österreichs größte Fotocommunity. Mit Cloud Computing 2.0 hat sich das Unternehmen bewusst für ein Produkt entschieden, das dem schnelllebigen Fotografierverhalten auch zukünftig gerecht wird. „Gerade für Großveranstaltungen müssen diese Art von Spitzen mit einkalkuliert werden“, betont Geschäftsführer Holger Höttl.

(ecaustria)

Link: www.apa-it.at/ cloud