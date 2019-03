Julia Jentsch: Sensibilität als Trumpf

Was hat Sie von „Der Pass“ überzeugt?

Als ich das Angebot bekam, gab es noch keine finalen Drehbücher, nur Skizzen. Ich konnte aber bereits erkennen, dass meine Figur eine große Entwicklung im Rahmen der achtteiligen Serie durchmachen wird. Daher wusste ich, dass ich vielseitig agieren, mehrere Seiten einer Person spielen muss. Eine Herausforderung, die mich angesprochen hat. Dann wusste ich auch bereits, dass Nicholas Ofczarek dabei sein wird. Da ich ihn als Schauspieler enorm schätze und ich gerne mit ihm drehen wollte, war die Entscheidung dann schnell getroffen.

Sie werden von der Kritik als Expertin für sensible Rollen bezeichnet. Sind Sie das?

Naja, grundsätzlich ist es in diesem Beruf ja nicht schlecht, wenn man eine sensible Seite hat. Von den Rollen, die mir angeboten werden, suche ich mir eben die spannendsten und interessantesten aus. Dass dabei immer wieder sensible, dramatische Rollen dabei sind, ist Zufall.

Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Rollen aus?

Wenn man es sich aussuchen kann, schaut man genauer hin und macht das, was einen inspiriert, man schon länger nicht mehr oder überhaupt noch nie gemacht hat. Aber dieses Privileg hat man im Laufe einer Schauspielkarriere ja nicht immer.

Unlängst haben Sie in Wien gedreht: „Russenstory“. Wie waren die Dreharbeiten?

Die Dreharbeiten waren schön. Es war eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, was vor allem an der Regisseurin und den anderen Schauspielern, aber auch am Team lag. Der Großteil des Casts ist bereits für Johanna Moders ersten Film „High Performance – Mandarinen lügen nicht“ gemeinsam vor der Kamera gestanden. Die kennen sich alle, sind befreundet. Diese Verbindung hat man auch bei den Dreharbeiten gespürt. Ich wurde dann auch sehr freundlich in dieser Familie aufgenommen.