Zu Besuch im "verlorenen Garten" in Cornwall

Von Ingrid Greisenegger Ein besonderer Zauber der „Verlorenen Gärten von Heligan“ nahe dem malerischen Fischerdorf Mevagissey liegt in der Überraschung. Im Landschaftspark eingebettete Riesen-Skulpturen einer zeitgenössischen Künstlerin warten darauf, im Unterholz entdeckt zu werden. Sie scheinen aus dem Boden herauszuwachsen, wie ein Teil der Vegetation, so als wären sie immer schon da gewesen.

Im Frühjahr beginnen ihre Haare frischgrün zu sprießen. Im Juli und August, zur Blütezeit der schönen Montbretien, wechselt manche Haarpracht ins Orangerote. Nicht weit davon führt der Weg in einen subtropischen Dschungel, der sich in einem 300 Meter langen wettergeschützten Tal erstreckt. Entstanden ist er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Pflanzensammler und Eroberer prestigeträchtige botanische Exoten aus den Kolonien ins Mutterland verfrachteten.

Heute erlebt man eine üppige Landschaft mit ausgedehntem Bambusgelände, Bananenstauden und Baumfarnen. Im Sumpfgelände faszinieren großblättrige Gunnerastauden, die Riesenrhabarber.

Heligan ist ein 81 Hektar großes Landschaftsareal, wo Riesen unvermittelt aus dem Waldboden wachsen und eine subtropische Dschungellandschaft ein 300 m langes Tal ausfüllt.

Die Magie der Gärten geht auch von ihrer Rettungsaktion aus. Nach dem Ersten Weltkrieg waren sie in einem jahrzehntelangen Verfallsprozess zu einer von Brombeerbüschen überzogenen Wildnis verkommen. Erst Anfang der 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts gelang es Tim Smit, einem Quereinsteiger in die Gartenkultur und Public-Relations-Genie, mit einer Gruppe von Gartenbauspezialisten und der Hilfe unzähliger Freiwilliger die „verlorenen Gärten“ aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken. Mit märchenhaftem Erfolg. Die mühsame Revitalisierung an Hand historischer Daten und Fundstücke bewegte die ganze Nation.

Der viktorianische Küchengarten, hier sein Melonenhof, ist voll aktiv rund ums Jahr.