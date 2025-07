Eine Auszeit nehmen und weitwandern – vielen Menschen kommt der Jakobsweg in den Sinn. Eine halbe Million Pilger zählte man 2024 auf dem Wanderweg. Martin Zinggl – Ethnologe, Filmemacher und Reporter – wollte weit gehen, sich aber nicht wie an der Supermarktkassa fühlen und hat den Sultanstrail gewählt. Sein Buch „Das ist kein Spaziergang“ ist im Knesebeck-Verlag erschienen. Start war am Stephansplatz, mit einer Topfengolatsche.

Auf den 2.400 Kilometern bin ich einem einzigen Wanderer begegnet: Kurz vor Budapest kam er mir entgegen. Er war aber nicht in Sprechlaune und ging einfach an mir vorbei.

In einem Teegarten in der Türkei: Die Runde hat darauf bestanden, Zinggl einzuladen.

War ein Zelt im Rucksack?

Ich hasse zelten! Abends wollte ich nicht auch noch ein Zelt aufbauen, mir selbst ein Essen kochen müssen und das alles mitschleppen. Ich wollte eine Matratze haben und ein Dach über dem Kopf. Eine Unterkunft zu finden, war mal einfacher, mal schwieriger. Ich bin nicht wählerisch, habe genommen, was ich kriegen konnte.

Zum Beispiel ...

...habe ich in einem niederösterreichischen Keller geschlafen und am Dachboden eines slowakischen Theaters. In Ungarn in einer Jurte und in der Türkei auf einer Kommode, die war 40 Zentimeter breit und 160 Zentimer lang. Ich bin 1,89 m groß. Das war die härteste Nacht der Reise.