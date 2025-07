Die lebende Pilzdatenbank: Unterwegs mit einem Mykologen im Tiroler Wald

Seit Tagen hat es nicht geregnet auf dem Mieminger Plateau in Tirol . Das Moos hält sich tapfer, aber der Waldboden ist staubtrocken. Hier soll man Schwammerl finden? Leeroy, der sich selbst als „Waldläufer“ bezeichnet, klärt den wohl größten Irrtum auf: Pilze sind mehr als die oberirdisch sichtbaren Fruchtkörper , die im besten Fall genießbar und schmackhaft sind.

Denn unter der Erde, im Verborgenen, lebt ein riesiges Geflecht aus Zellen, das Myzel-Netzwerk . Leeroy nennt es liebevoll Wood Wide Web . Pilze sind weder Tier noch Pflanze – und eigentlich überall. „Ein großer Teil der Partikel, die wir einatmen, sind Pilzsporen .“ Aber nachdem die meisten Schwammerlsucher die Pilze lieber essen als einatmen, weiß er auch dafür Rat. „Klar, im Herbst ist der Artenreichtum am größten. Und ohne Regen läuft nicht viel.“

In Google Maps öffnen

In Google Maps öffnen

Leeroy ist Vorarlberger, studierte Landschaftsarchitektur, und hat seine Obsession zum Beruf gemacht: Er forscht für das Mushroom Research Center Austria in Innsbruck, unter der Marke „Tyroler Glückspilze“ werden Pilzprodukte verkauft.

Was macht man also mit einem Mykologen im Wald, wenn der Wald justament keine Lust auf Speisepilze hat? Man geht durchs Unterholz und übt sich in Trockentraining.