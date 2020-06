Taiwan und China: Metropolen & Nationalparks

Das Programm dieser Extratour ist nicht alltäglich. Papageno Touristik hat für KURIER-Leser eine spezielle, preiswerte Rundreise ausgearbeitet, die Sie am Beginn der 14-tägigen Tour zu den Bilderbuchlandschaften auf der Insel Taiwan führt. Von dieser Rundreise zu Nationalparks und Tempeln erholen Sie sich bei einem Badeaufenthalt auf der südchinesischen Insel Hainan. Ausgeruht besuchen Sie im Anschluss die chinesischen Metropolen Guangzhou und Hongkong. Die Highlights in Kurzfassung:

Taipeh plus Rundreise In Taiwans Hauptstadt sehen Sie moderne Hochhausarchitektur und alte Gassen mit traditionellen Tempeln. Sie besichtigen u. a. die Chiang Kai Shek Gedächtnishalle, das National Palast Museum sowie den quirligen Markt. Die Rundreise über die Insel führt Sie u. a. zum Sonne-Mond-See in 762 Meter Höhe. Vom Wenwu Tempel, der Konfuzius gewidmet ist, haben Sie einen herrlichen Ausblick. In der alten Hauptstadt Tainan besuchen Sie das buddhistische Fo Guang Shan Kloster, bei Kaohsiung den Liebesfluss und den Nachtmarkt. Nächste Stationen sind die wunderbaren Nationalparks Kenting (Tropenparadies mit weißen Stränden) und Taroko (großartige Landschaft mit bizarren Steilwänden, Schluchten, Wasserfällen).