Studien bestätigen: Baden im Wald macht glücklich und gesund

Zurück zu Anita in den Lammer Wald. „Ich muss aus der Komfortzone raus und suche im Wald auch das Abenteuer“, so die Erlebnispädagogin. Das findet sie – immer im Einklang mit der Natur freilich – reichlich, etwa in der Höhle des Eremiten Steinmetz-Sepp, der im 19. Jahrhundert in die Felsen Türangeln gebohrt und mit einem Futtertrog Wasser gesammelt hat oder beim Feuermachen für die Kaffeejause. „Auch für mich ist das hier eine Juwelgegend“, meint Michael. Er ist ebenso wie Maria und Rudolf Waldluftbademeister und interessiert daran, wie seine Kollegin ihre Waldtour anlegt. Jeder der diplomierten Waldführer hat seinen Schwerpunkt. Während Michael bei seinen Routen das Wasser sucht und Rudolf mit Leidenschaft fotografiert, isst sich Maria durch die Vegetation: „Die jungen Tannenwipfel schmecken gut“, erklärt sie. Sie schwört auf Naturheilmittel und erweitert ihren Speiseplan gerne um die grünen Gaben des Waldes. Irgendwann muss man aber trotz aller positiver Effekte wieder weg. Wenn Anita dann den Wald verlässt, sagt sie „Danke! Das gehört sich so, wenn man irgendwo Gast war“.