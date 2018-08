So spektakulär kann man mit Airbnb auch unterkommen

London, Großbritannien: Tea Time unterm Blätterdach

It’s tea time – unter der hölzernen, von Pflanzen umrankten Pagode in Gastgeberin Joannas Garten in London schmeckt eine Tasse Tee gleich doppelt so gut. Und auch die Wohnung selbst kann sich sehen lassen: Helle Farben lassen die Räume erstrahlen, der alte Holzfußboden sorgt für eine Extraportion Wohnlichkeit und viele kleine Details laden die Gäste zum Entdecken ein.