Nordvietnam: Einer der außergewöhnlichsten Plätze der Welt

Kurze Verschnaufpause, bevor es weiter bergauf geht, vorbei an Reisterrassen, freilaufenden Wasserbüffeln und Hängebauchschweinen. Mama Lili, die viel älter aussieht, als sie eigentlich ist (Mitte 50), geht trittsicher voran. Das Ziel: das kleine Dorf Háo Thào nahe des Bergstädtchens Sa Pa, wo Mama Lili mit ihrem Sohn, dessen Frau und ihren fünf Enkelkindern lebt. Dort wird übernachtet.

Abseits der Touristenstadt

Sa Pa liegt auf 1.560 Metern Höhe in der Provinz Lao Cai nahe der chinesischen Grenze. An das einst so verschlafene Bergstädtchen erinnert wenig, je mehr Touristen kommen, desto mehr Hotelkomplexe werden gebaut. Zehn Kilometer entfernt befindet sich Vietnams höchster Berg, der Fan Si Pan. Wer die auf 3.143 Metern gelegene Bergspitze erobern will, kann dies in Stilettos und Flipflops tun – seit 2016 gibt es eine Seilbahn hinauf.