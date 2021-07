Sunrise Kempinski Hotel am Yanqi Lake eröffnet

Sunrise Kempinski

Mit insgesamt neun Restaurants und Bars bietet dasHotel auch vielfältige gastronomische Erlebnisse: DasElements steht für internationale Gerichte. ImPaulaner Brauhauswird frisch gebrautes deutsches Bier zusammen mit authentisch-bayerischen Gerichten serviert. DieView’s Barim obersten Stockwerk des Hotels überzeugt mit einer trendigen Auswahl an Canapés, Cocktails, Premium Whiskys, Weinen sowie einer Vielfalt kubanischer. ImMagnolia, einem modern-stylischen Chinesischen, erwartet die Gäste das weite Spektrum der regionalen chinesischen Küche. DasKempi Deliwartet mit frischenim europäischen Stil sowie hausgemachten Wurstwaren und Aufschnitten auf.The Loungeist der perfekte Ort zum Entspannen und um den traditionellen Afternoon Tea zu geniessen, einen authentisch-chinesischen Tee zu probieren oder sich an Cocktails oder Champagner zu erfreuen. ImTea Housewerden in traditionellen, elegant eingerichteten Separées feinste Teesorten von einem Tee-Master gereicht. In derSip Juice Barstehen ausgewogene Säfte und gesunde Snacks auf dem Programm. Direkt neben dem Fitnessbereich gelegen, ist hier der Treffpunkt für die gesundheitsbewußten Gäste. Zu guter Letzt bietet die exklusiveExecutive LoungeVorteile wie Express-Check-in und -Check-out, tägliches Frühstücksbuffet sowie Cocktails und Canapés am Abend.