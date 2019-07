Mit der "Reisenden Küche" durchs kulinarische Österreich

Und genau das macht die „Reisende Küche“ aus. Ungekünstelt soll es ein. Denn hier wird nicht nur gekocht, sondern man will mit den Menschen aus der Gegend ins Gespräch kommen.

Und wie findet man die?

„Vor allem durch Mundpropaganda. Für mich ist das Wichtigste, dass unsere Gäste wirkliche Liebe zum Produkt haben“, erzählt Anita. „Mir imponiert weniger der Koch, der sich Jakobsmuscheln einfliegen lässt, als die Bäuerin, die mit selber angebauten Erdäpfeln kocht.“ Und hier kommt wieder die praktische Hüttenwirtin in ihr durch: „Wir haben immer selber Brot gebacken. Und natürlich nie etwas weggeschmissen. Das alte Brot haben wir zu Bröseln verarbeitet und damit die Schnitzel paniert. Das ist für mich das Wesen regionaler Küche: Möglichst viel selber machen. Und immer wieder improvisieren.“

So scheint es Anita auch mit den Zukunftsplänen zu machen. Die Dreharbeiten dauern noch bis Herbst. Auf die Frage, was danach kommt, antwortet sie: „Konkret hab ich noch nix vor. Man muss das Schicksal machen lassen, es weiß schon, was es tut.“

Info: Die Reisende Küche

Vom Tiroler Defereggental über den Salzburger Fuschlsee und die Wachau bis zum Neusiedler See sind Anita und Max mit ihrer Reisenden Küche im blauen Foodtruck unterwegs durch Österreich. Regionale Rezepte, aber auch Land und Leute will man dabei kennenlernen. In der ersten Sendung führt der Weg der „Reisenden Küche“ an den Fuschlsee in Salzburg. Die „Reisende Küche“ ist ab 13. Juli jeden Samstag ab 19.40 Uhr auf ServusTV zu sehen.