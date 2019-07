Mia san mia: Pilgerreise für Fußballnarren zum FC Bayern München

Freibier

Als in der 34. Minute Serge Gnabry zum 1:0 für die Bayern trifft, entlädt sich die Festmasse, Elias Canetti selig hätte seine Freude. Der offizielle Getränkepartner lässt 100 Liter Freibier sprudeln, die ersten von insgesamt 600, die heute fällig werden sollen, schon in der ersten Hälfte folgt die nächste Runde. Berührt mich das? Nein. Ich muss mir die Wartezeit auf’s Kaltgetränk nicht mit Fachsimpeleien über das Spiel mit Unbekannten vertreiben. Ich muss nur aufstehen, in die Lounge gehen und mir das Getränk meiner Wahl einschenken lassen. Man bleibt unter sich, in der Blase. Und genießt die perfekte Verkleinerungsform ebendieser in Form einer flockig-luftig geschlagenen Creme Nougat Mousse als Pausensnack. Oder flambierte Lemon Tarte. Oder hausgemachte Rohnudeln mit Vanillesauce. Oder – klar – Bayerisch Creme mit Himbeersauce, stilecht mit FC Bayern-Logo. Nicht jeder schafft es nach einer derartigen Pauseneinlage wieder zum Anpfiff auf die Ränge. Am Millerntor in Hamburg, der Heimstätte des magischen FC St. Pauli, wird in solchen Fällen gern in Richtung der Lounges skandiert: „Das hat mit Fuß! Das hat mit Ball! Das hat mit Fußball nichts zu tun!“

In der zweiten Spielhälfte fallen noch vier weitere Tore, die brav bejubelt werden. Die Schickeria macht auch in der torlosen Zeit Stimmung, als wüssten sie, dass die Bayern nach diesem Spiel die Tabellenführung übernehmen und diese bis zum Saisonende nicht mehr abgeben werden. Auf das restliche Publikum will der Funke nicht überspringen. Zu viele Titel, zu viele Tore in den vergangenen Jahren? Oder – wie bei mir – zu viel gegessen?

Nach dem Abpfiff wird trotzdem noch zu Mini-Käsekrainern geladen. Dann im Minibus zum Flughafen und im Airbus nach Wien. Ist das jetzt die Zukunft meines Fußballkonsums? Ich bin ratlos, suche Hilfe bei Johan Cruyff, meinem Fußball-Säulenheiligen. „Herr Cruyff, was soll mir das Erlebte sagen?“ „Hätte ich gewollt, dass Sie das verstehen, hätte ich es besser erklärt.“ Klar.