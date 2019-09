Lech am Arlberg: Der Sound der Natur

Es gibt wenige Plätze, an denen der Alltagslärm völlig ausgeblendet ist. Besonders überraschend ist es, wenn einen dieses Erlebnis just in einem für rege Betriebsamkeit und fröhliches Feiern bekannten Ort ereilt. Lech am Arlberg ist ja vor allem für sein mondänes Wintersport-Image bekannt. Im Sommer verströmt das ehemalige Bergdorf eine völlig andere Aura: Wanderer und Mountainbiker haben den Ort in Beschlag genommen und für Gipfelstürme auf Rüfikopf oder Rud-Alpe heißt es früh aufstehen.

Gar nicht hoch hinaus

Für erbauliche Erfahrungen muss man gar nicht hoch hinaus, ein Spaziergang entlang des Lechs reicht. Zehn Minuten Fußmarsch, schon hat man den Ort mit Cabrios und Designer-Sonnenbrillen hinter sich gelassen und die einfache Schönheit dieses Gebirgsflusses holt einen in die Gegenwart. Das laute Rauschen übertönt zuverlässig den Lärm der Gedanken und man wundert sich, wie der Kopf gleichzeitig so wohltuend voll (das Rauschen) und leer (die Gedanken) sein kann.