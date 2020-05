Es plätschert ganz leise, als die Bisamratte mit einem Ast quer im Maul eilig in Richtung Ufer schwimmt. Das schwarze Blässhuhn taucht ab, um nach einiger Zeit mit einem leisen „Plopp“ zehn Meter weiter wieder an der Wasseroberfläche zu erscheinen. Und der Graureiher wartet, bis das Kanu etwa 20 Meter herangekommen ist. Dann breitet er die Schwingen aus und steuert den nächsten Baum an. Ansonsten: Ruhe. Nichts als Blätterrauschen, Vogelstimmen. Paddeln ist wie wandern. Wandern auf dem Wasser. Es ist Naturerlebnis und ein bisschen Bewegung. Ohne großen Aufwand kann man quasi vor der Haustür tun, mitten in Wien: auf der Alten Donau, auf dem Marchfeldkanal. Oder auf einem der langsam fließenden Gewässer wie der Leitha, auf der Thaya, auf einem der vielen Seen in ganz Österreich. Oder jenseits der Grenze in den weitläufigen Donauauen auf ungarischer Seite, in denen man tagelang unterwegs sein kann.