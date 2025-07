Italien: Triest im Zeichen der Mode

Es gibt viele Gründe, warum man nach Triest fahren soll. Die prunkvolle Stadt am Meer, die bis 1918 zu Österreich gehörte, macht mit ihrer großartigen Natur und Kultur eine Reise zu etwas Besonderem. Seit zwei Jahren gibt es einen weiteren überzeugenden Grund, Triest zu besuchen. Damals wurde das „ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion“ eröffnet, Italiens erstes Museum für zeitgenössische Mode.

Die Entstehungsgeschichte geht auf die Triestinerin Barbara Franchin zurück. Mit kreativen Köpfen gründete sie 2002 den ITS Contest. Damit wurden und werden Designtalente aus der ganzen Welt angesprochen. Darunter auch die österreichischen Großtalente Flora Miranda und die hemmungslose Schuhskulpturistin, Carolin Holzhuber.

Stardesigner von Balenciaga bis Chanel

Zu den internationalen Bewerbern und Gewinnern gehörte unter anderem Demna Gwasalia, der sich 2015 als Kreativdirektor im Hause Balenciaga etablieren konnte und jetzt bei Gucci ist. Aber auch Matthieu Blazy, der gerade erst vom Modehaus Chanel engagiert wurde und viele weitere aufstrebende Stars. Und sie tun es mit Begeisterung. Denn es gibt so viel zu gewinnen. Allein schon durch die Begegnung mit der immer großartig besetzten Jury. Franchin sammelte seither alle eingereichten Portfolios. Das sind inzwischen rund 15.000 außergewöhnliche Objekte. Darunter 1.100 Kleidungsstücke, 700 fotografische Werke, 165 Accessoires und 120 Schmuckstücke. Aus dieser Sammlung entstand das Museum, dessen Besuch zu den interessanten Anblicken auch kreatives Entdecken und Lernen ermöglicht. Ein Ort, an dem Kunstfertigkeit und Innovation zusammenkommen.