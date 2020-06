Indonesien: Drei Trauminseln in einer Reise

Lombok, Gili Trawangan und Bali: Drei Tropen-Inseln mit ganz besonderem Charme bietet Asien-Spezialist Tai Pan in Kooperation mit dem TUI ReiseCenter unseren Lesern im stressfreien Kombi-Pack. – Je vier Tage auf jeder der wunderschönen aber höchst unterschiedlichen indonesischen Inseln. KURIER-Vorzugspreis für die insgesamt zwei Wochen dauernde Extratour: 1970 €.

Das Insel-Hopping startet auf Lombok , der Nachbarinsel von Bali. Auf der knapp 5000 km² großen Korallen-Insel , die vom 4000 Meter hohen Vulkan Rinjani majestätisch überragt wird, geht es weit beschaulicher zu als auf Bali . Der Tourismus steckt hier noch in den Kinderschuhen. Lediglich an den weißen, palmengesäumten Stränden der Senggigi-Beach hat sich eine nennenswerte touristische Infrastruktur mit komfortablen Hotels etabliert. Über zehn Kilometer weit ziehen sich hier weitgeschwungene Buchten an steilen Berghängen dahin, die dicht mit Tropen-Wäldern bewachsen sind. Hier logieren die KURIER-Leser im großzügig angelegten Senggigi-Beach-Hotel mit Blick auf den Mount Agun. www.senggigibeachhotel.com