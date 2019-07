Hotel Krønasår: Neue Sagenwelt für kleine und große Piraten

Furchteinflößend windet sich das Skelett der Meeresschlange Svalgur mit Riesenschädel in der sieben Stockwerke hohen Lobby zu Boden. Nachts im Naturkundemuseum? Der Eindruck wird im Krønasår erweckt. Mit dem Museumshotel hat der Europapark Rust in Deutschland ein neues Flaggschiff, das in nordischen Gewässern segelt. Da ein Sextant, dort eine Galionsfigur – überall wird mystisches Seemannsgarn gestrickt.