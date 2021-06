Hongkong und Macau: Made in China

Blick vom Mandarin Oriental Hotel auf den Victoria Harbour: Die schöne Hafen-Aussicht ist über einen Riesenbildschirm auch im Hotel-Swimmingpool zu bewundern

Alles pipifein

Der Hafen duftet natürlich nicht und die schönen Dschunken von einst sieht man leider auch kaum mehr. Dafür aber ein Meer von Wolkenkratzern. Mein erstes Ziel in Hongkong liegt am Victoria Harbour und ist wie schon in Macau ebenfalls ein Hotel. So wie das Central in den 60er-Jahren das höchste Gebäude Macaus war, galt diese Herberge damals als die höchste in Hongkong. Allerdings ist es auch heute noch pipifein: das Mandarin Oriental Hongkong. Im hauseigenen Café Causette gibt es österreichische Mehlspeisen und von den hafenseitigen Zimmern aus sieht man schön auf die gegenüberliegende Halbinsel Kowloon und auf die Boote der Star Ferry.

Auch das Mandarin Oriental erzählt eine interessante Geschichte über die Ex-Kronkolonie. Es wurde 1963 von zwei reichen Hongkonger Familien als Hotel Mandarin eröffnet. Die Jardines und die Mathesons erwarben dann in den 70er-Jahren das berühmte Hotel Oriental in Bangkok, verbanden die beiden Namen und gründeten so die Kette Mandarin Oriental. Aber das ist jetzt für uns eigentlich nebensächlich.

Glücksritter und Opiumkriege

Das wirklich Interessante ist, dass diese beiden Familien einen der unglaublichsten Kriege der Geschichte ausgelöst haben, genauer gesagt, ihre Vorfahren. Die beiden britischen Kaufleute und Glücksritter William Jardine und James Matheson schickten 1834 die erste private Schiffsladung mit chinesischem Tee nach England (vorher ein Monopol der East India Company) und importierten im Gegenzug Opium. Sie waren also ganz einfach Drogenhändler. Es war Balzac, der einmal schrieb, am Anfang jedes großen Vermögens stünde ein Verbrechen. Als die chinesische Regierung die Drogenimporte verbot, wandte sich die Firma der beiden Drogendealer hilfesuchend an die britische Regierung, die alsbald ihre Soldaten schickte. Die Geschichte der beiden Kaufmannsfamilien und der Opiumkriege war übrigens auch Vorbild für James Clavells berühmte Romane „Taipan“ und „Noblehouse“. Die Firma, die die Opiumkriege auslöste, die Jardine Matheson Holding, ist inzwischen ein multinationaler Mischkonzern mit 260.000 Beschäftigten geworden, der immer noch von den Nachfahren der Gründer kontrolliert wird.