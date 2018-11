Gänsehaut an der Stamford Bridge

Schon auf dem Weg zur „ Stamford Bridge“ sind die Straßen und die Tube in blau getaucht, es ist Heimspieltag für den FC Chelsea. Aber wo soll sich in einem Viertel typischer braunen Londoner Backsteinbauten ein Stadion für 40.000 Menschen erheben? Mike, der Verkäufer eines Merchandisingstandes für Fanartikel hat einen Tipp für uns: „Follow the crowd!“

Damit meint er die in tiefblaue Fanschals, Mützen und Trikots gehüllten Fans, die wie die Lemminge schnurstracks Richtung Fulham Road pilgern. Wir folgen ihnen einfach. Nur eine Minute später türmen sich inmitten der lieblichen Häuser riesige Mauern. Hier feuern die Fans bei einem Heimspiel ihren FC Chelsea an? Man könnte angesichts der Geräuschkulisse mit den Bewohnern fast Mitleid bekommen.