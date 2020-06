Extratour: Kormoranfischer & Pandabären

A ltes und modernes China in einer umfassenden, 16 Tage dauernden Reise bietet Asien-Spezialist Tai Pan KURIER-Lesern zum Vorzugspreis von 2390 € – inkl. Langstrecken- und Inlandsflügen, Halbpension in Komforthotels und jeder Menge Highlights.

Die Tour führt durch das faszinierende Südchina – zu Welterbe-Stätten wie den Buddhahöhlen in Dazu, zum berühmten Steinwald von Shilin, zu den Kalkbergen und den Kormoran-Fischern am Li-Fluss, zum Naxi-Volk in Lijiang, das Tierfelle als Rücken- und Gesäßschoner trägt, zu Pandabären und in die Metropolen Kanton, Macao und Hongkong.

Die wichtigsten Stationen:

Chongqing, deren Altstadt mit alten chinesischen Wohn- und Warenhäusern mehrere Dynastien lang wichtiges Handelszentrum war.

Dazu, wo sich die berühmten Buddhahöhlen mit 50.000 Skulpturen befinden, darunter ein 31 Meter langer liegender Buddha mit 1007 Armen. Die Höhlen sind UNESCO-Welterbe.

Bifengxia: Das Naturschutzgebiet ist auch die größte Pandabär-Forschungsstation Chinas. Hier lebt auch der mittlerweile fünf Jahre alte, im Wiener Tiergarten geborene Fu Long.

Lijiang: Hauptort des Naxi-Volkes, das Tierfelle als Gesäßschutz trägt und matriarchalisch organisiert ist. Die Altstadt ist UNESCO-Welterbe.

Kunming: Hauptstadt der Provinz Yunnan, wo die Landschaft besonders imposant ist, etwa die durch Erosion geformten Felsnadeln im Steinwald.

Li-Fluss: Wegen der mystischen Kakalkstein-Kegel eine der schönsten Regionen Chinas. Die Einheimischen fischen mit abgerichteten Kormoranen.

Macau: Barockfassaden und Casinos: Die einst portugiesische Enklave ist eine der schillerndsten Städte der Welt, die Altstadt ist Weltkulturerbe.

Hongkong: Der Victoria Peak mit Traum­aussicht und eine Dschunken-Fahrt im alten Hafen stehen hier zum Abschluss der Reise am Programm.