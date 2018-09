Diese Dinge werden am häufigsten im Hotel vergessen

8. Schmuck – Auf Schatzsuche...

Ringe, Halsketten, Armbänder, Uhren – die Nachttische in den Hotelzimmern sind manchmal voller Überraschungen und bieten Raum und großes Potenzial für vergessene Dinge: So manche Reisende haben bereits in Panik angerufen, weil der Verlobungsring noch in der Nachttischschublade lag...

9. Strandspielzeug – Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

Nachdem die Kleinen unzählige Sandburgen mit Schaufel und Kübel gebaut und die Geschwister mit Wasserpistolen belästigt haben, bleiben diese Utensilien häufig im Hotel zurück. Ist Vergesslichkeit der Grund oder handelt es sich um eine Erziehungsmaßnahme der Eltern, damit nun wieder die Hausaufgaben erledigt werden?

10. Sonnenbrille – Wer der Wahrheit ins Auge schaut, sollte vorher die Sonnenbrille absetzen

Sonnenbrillen sind das zeitlose Accessoire eines jeden Sommers und zugleich das am häufigsten vergessene Modeutensil in Hotels. Vielleicht vergessen manche Urlauber ihr Exemplar aber auch nur, um eine gute Ausrede für den Kauf einer neuen Brille zu haben.