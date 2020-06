Die Miss World aus dem Ausseer Land

Wer nach Bad Aussee fährt, meint auch meistens automatisch die Umgebung. "Sitzen vorm Lewandofsky ist sehr schön, wenn man einfach den Ort und die Menschen auf sich wirken lässt", beschreibt Weigerstorfer. "Aber an Aussee ist das Sourrounding schon sehr wichtig. Und allein schon die Luft, die reinigt den Körper richtig."

Zu unternehmen, anzuschauen und genießen gibt es so viel, dass aufzählen gar nicht so leicht ist: Die Panoramastraße auf den Loser oder der Erlebniswanderweg ebendort, in zwei Stunden für durchschnittliche Trainierte gut zu schaffen. Der Alpengarten Bad Aussee lädt zum Spazierengehen: 2000 verschiedene Pflanzen warten dort. Einen Neun-Loch-Golfplatz gibt es auch, samt blick auf Loser, Dachstein und Totes Gebirge bei den Abschlägen.

Wer den Adrenalinkick sucht, findet ihm bestimmt im neuen Hochseilkletterpark "Omunduntn". Rad fahren mit dem E-Bike an einem der Seen entlang oder Mountainbike fahren, gemütlich angeln oder doch lieber tauchen oder surfen, wandern oder eine Tour am Klettersteig "Sissi": Fad wird’s nicht im Ausseerland. "Sogar Regen stört hier nicht", ist Weigerstorfer überzeugt.