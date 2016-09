Die fünf beliebtesten Golf-Destinationen

Wer gerne Golf spielt, verbindet seine sportlichen Reisen meist auch mit Genuss und schönem Wohnen. Wegen der veränderten Sicherheitslage hat sich die Wahl der Destinationen etwas gewandelt. "Neben der Sicherheit sind hohe Qualität der Golfplätze und der Hotellerie, tolle Kulinarik und leichte Erreichbarkeit die Auswahlkriterien", sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer von Golf und Reisen. Der österreichische Veranstalter stellt ein Ranking der fünf beliebtesten Golf-Destinationen vor:

1. Algarve

Foto: Getty Images/iStockphoto/Richard Laurence/IStockphoto.com Die Südküste Portugals gilt als Hotspot für Golfer. Und ist seit diesem Frühling mit Niki auch ideal erreichbar (mittwochs und samstags direkt von Wien nach Faro). Die ideale Reisezeit für Golfer sind Oktober und November und Februar bis April. Von den 40 Golfplätzen der Region sind 20 absolute Top-Anlagen. Abseits der Fairways locken authentische Lokale und kilometerlange Strände.

2. Costa Navarino

Am griechischen Südwest-Peloponnes liegen zwei Top-Resorts, die dank Niki-Direktflug Wien–Kalamata leicht erreichbar sind. "Mit den Luxushotels The Westin und The Romanos und den zwei resorteigenen Golfplätzen zählt Costa Navarino für mich zu dem Besten, was ich in meiner über 20-jährigen Erfahrung gesehen habe", sagt Golfexperte Fischer. Die 18-Loch-Kurse erfüllen in puncto Architektur und Platzpflege modernste Standards.

The Seaside, Canyon, and Grove holes at The Bay Course provide striking contrasts that create a dramatic and memorable golf round. #RomanosCostaNavarino #LuxuryCollection #golf #resort #travelgram #travel Ein von The Romanos Resort (@romanoscostanavarino) gepostetes Foto am 26. Mai 2016 um 7:48 Uhr

3. Mauritius

Die Insel im indischen Ozean ist ein Dauerbrenner, wurde heuer von der Internationalen Vereinigung der Golf-Reiseveranstalter als "Golfdestination des Jahres" prämiert. Mit dem neuen Avalon GC wurde das Golfangebot um noch einen Club erweitert. In der Hochsaison zwischen November und März fliegt Austrian einmal wöchentlich direkt nach Mauritius.

4. Kintyre

Auf der schottischen Halbinsel im Westen des Landes gibt es neben den sensationellen Golfplätzen auch einige Destillerien für Whiskyliebhaber zu besichtigen. Nahe Campbeltown liegt der altehrwürdige und legendäre Machrihanish GC. Einen Ausflug sind auch zwei der weltbesten Golfclubs, Royal Troon und Turnberry auf der anderen Seite der Meerenge Firth of Clyde, wert.

Beaten on the last! #dunlossithouse #machrihanish #kintyre #golfscotland Ein von Dunlossit House (@dunlossithouse) gepostetes Foto am 1. Aug 2016 um 1:24 Uhr

5. Skåne

In Südschweden findet man die perfekte Kombination aus Golf- und Kulturreise. Golfer kommen mit mehr als 70 Golfplätzen auf ihre Kosten. Die Provinz hat Renaissancedörfer, mittelalterliche Kirchen, 300 Schlösser und Gärten zu bieten.