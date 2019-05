CL-Finale: Kultkicker Cantona gibt britischen Fans Verhaltenstipps

Aktueller Anlaß ist das Finale der UEFA Champions League am kommenden Samstag. Im rein englischen Endspiel treffen in Madrid Tottenham Hotspur F.C. und Liverpool F.C. aufeinander. Den Briten legt er ans Herz: "Öffnet eure Augen! Ihr geht nicht in die Museen, ihr lernt nichts über die Geschichte, ihr kostet keine regionalen Spezialitäten... Lernt die Sprache! Geht auf die Leute zu!"

Der Reise-Guide dürfte laut Studie von Hotels.com dringend notwendig sein: Jeder fünfte weiß laut der Studie von Hotels.com nicht einmal, in welcher Stadt er sich befindet. Fast zwei Drittel der Fußballfans meiden im Ausland den Kontakt mit Einheimischen. Aber jeder zwanzigste ist in Kontakt mit Krankenhauspersonal gekommen. Cantona empfiehlt daher: "Benehmt euch gut!"

Lokale Küche? Vonwegen: Mehr als die Hälfte aller Fans (55 Prozent) sagen laut Studie, dass sie nach Lebensmitteln suchen, die aus dem eigenen Land stammen. Eine kleine Minderheit (3 Prozent) gibt auch zu, schon mal ein Hotelzimmer verwüstet zu haben.