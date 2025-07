Backstreet Boys kommen zum Ski-Opening 2025 nach Schladming

Die Skisaison beginnt in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit einem Konzerthighlight: Die Backstreet Boys kommen für das aktuell einzige Europa-Konzert ihrer „Millenium 2.0“-Show am 6. Dezember nach Österreich ins Planai Stadion. Mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Boybands.



Das Großevent wird von der gesamten Tourismusregion Schladming-Dachstein sowie der Skischaukel Schladming veranstaltet (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm). Veranstalter Klaus Leutgeb kündigte eine spektakuläre Bühnenshow an: „Schladming wird am 6. Dezember zur Pop-Bühne mit internationaler Strahlkraft – das wird ein Abend, den man nicht vergisst.” Der Vorverkauf für die Tickets startet am 8. Juli auf oeticket.com und ticketmaster.at. Der Tourismusverband bietet auch Ski-Opening-Packages ab 470 Euro (drei Übernachtungen, 2-Tages-Skipass für Ski amadé und ein Ticket für das Konzert der Backstreet Boys.

Neue Bergbahnen in Schladming

Zum Saisonstart werden auch drei neue Bergbahnen in der Region eingeweiht. Am Hauser Kaibling wird die bisherige Senderbahn durch eine neue 10er-Gondelbahn ersetzt, auf der Planai gibt es eine neue 8er-Sesselbahn "Mitterhausalm I" anstelle der 4er-Sesselbahn Sonneck und auf der Reiteralm ersetzt eine neue 8er-Gondelbahn zwei Doppelsesselbahnen. Insgesamt bietet die Region neun Skiberge mit insgesamt 230 Pistenkilometern.