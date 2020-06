Südafrika: Vereinzelte Rückkehr zur Mine

Seit 10. August läuft der Streik in der Platin-Mine, eine Autostunde westlich der Hauptstadt Pretoria. Rund 3000 Bergleute verlangen laut Informationen, die Spiegel Online von der britischen Betreiberfirma Lonmin erhalten hat, eine Lohnerhöhung von 530 auf 1220 Euro monatlich.

Im Hintergrund steht aber ein erbitterter Machtkampf zwischen zwei Gewerkschaften. Schon vor der Eskalation vergangene Woche waren Menschen gestorben. Arbeiter hatten einander attackiert, zwei Polizisten wurden zerstückelt.

Die Betreiberfirma hatte die Polizei um Hilfe gebeten, weil sie nicht mehr für die nötige Sicherheit sorgen konnte. Deshalb waren am Donnerstag so viele Beamte in Marikana.

Die Öffentlichkeit ist nach der blutigsten Auseinandersetzung seit Ende der Apartheid entsetzt. Von einem " Massaker", "Blutbad" und "Tag der Schande" ist die Rede. Die Flaggen wehen auf Anordnung von Präsident Jacob Zuma die ganze Woche lang auf Halbmast. Zuma hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei erklärte am Wochenende, man habe aus Notwehr schießen müssen, weil die mit illegalen Schusswaffen ausgerüstete Menge auf sie zugelaufen ist.

Unterdessen kehrten am Montag vereinzelt Arbeiter zurück in die Mine. Das Unternehmen hat den 35.000 Beschäftigten ein Ultimatum gesetzt. Wer bis Dienstag nicht zurückkommen wollte, würde seinen Job verlieren. Allerdings werde niemand zur Arbeit gezwungen, wenn "Racheakte" zu erwarten sind.