SPÖ-Allianz für Studiengebühren

Noch spricht sich die Bundes-SPÖ offiziell gegen Studiengebühren aus. Doch auch bei den erklärten Kämpfern für einen freien Hochschulzugang mehren sich die Stimmen der Kritiker.

Am Donnerstag erklärte der steirische Landeshauptmann Franz Voves im KURIER: "Man könnte doch auch bei Studiengebühren zu einer sozial gerechten Lösung kommen." Dafür bedürfe es Maßnahmen für ein sozial gerechtes Stipendiensystem. Am Abend kam dann Unterstützung aus Salzburg: Landeshauptfrau Gabi Burgstaller – die sich wiederholt für Studiengebühren ausgesprochen hatte – veröffentlichte ihr Studiengebühren-Konzept, das sie beim Bundesparteitag der SPÖ einzubringen beabsichtigt. "Eine Allianz der Vernünftigen schadet nicht", erklärte sie. Die von ihr vorgeschlagenen 363 Euro Studiengebühren pro Semester will sie durch eine Ausweitung der Stipendien sozial abfedern und einen "Uni-Tausender" einführen – siehe Kasten.

Als Grund für ihren Vorstoß nannte sie in der ZIB2 noch immer existierende "immense soziale Hürden" – vor allem durch ein "ungerechtes Stipendienwesen". Ihr Vorschlag sei ein "Vorschlag für mehr Fairness, aber auch für eine bessere Finanzierung der Universitäten." Aktuell ortet sie oftmals "unzumutbare Zustände an den Unis". Diese seien teils überlaufen, Laborplätze würden fehlen, Knock-Out-Prüfungen wären an der Tagesordnung. Ersten Schätzungen zufolge würde ihr Vorstoß 140 Mio. Euro an Einnahmen bringen, aber rund 120 Mio. Euro kosten. Auch Burgstaller plädierte für die rasche Bildung einer Arbeitsgruppe.