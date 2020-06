Kriegsdrohung nach Begnadigung eines Mörders

Als Ramil Safarow am Freitag in Baku landete, jubelten Dutzende Aserbaidschaner. Die Menge begleitete ihn, einer hängte ihm eine Flagge um den Hals, andere übergaben ihm Blumen. Ein ungewöhnlicher Empfang für einen Mann, der einen anderen im Schlaf mit einer Axt getötet hatte.

Vor acht Jahren war Safarow mit aserbaidschanischen Soldatenkollegen in Ungarn. Gemeinsam mit Armeniern sollten sie dort im Rahmen des NATO-Programms "Partnership for Peace" Englisch lernen. In dem Camp soll ihn der armenische Soldat Gurgen Margarian mit Aussagen zu Berg-Karabach provoziert haben. In der Nacht brachte ihn Safarow um.