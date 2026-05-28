Zuwanderung: 64 Prozent halten Regierungskurs für zu wenig streng

Die Österreicher haben starke Vorbehalte gegenüber Zuwanderung. Das zeigt eine Umfrage des Gallup-Instituts. Fast zwei Drittel (64 Prozent) halten die Politik der Regierung in diesem Bereich für zu wenig streng. Unterstützt wird die Migrationspolitik der Freiheitlichen. 46 Prozent sind mit deren Linie sehr oder eher zufrieden, was klar Platz eins vor der Volkspartei (33 Prozent) bedeutet.

71 Prozent der 1.000 Befragten sehen die Sicherheit Österreichs durch Zuwanderung gefährdet.

69 Prozent bangen um Österreichs Werte.

51 Prozent sind besorgt, dass Österreichs Wohlstand durch Migration leiden könnte.

Mehrheit für gemeinsame EU-Politik

Die klare Mehrheit der Befragten (62 Prozent) würde eine gemeinsame EU-Politik im Bereich Asyl und Migration bevorzugen. Nur 30 Prozent wollen rein nationale Kompetenzen, wobei dies vor allem freiheitliche Wähler bevorzugen.