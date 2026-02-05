Lebenshilfe-Präsident: "Wichtig, dass Zivildiener mehr dürfen“

Die Lebenshilfe ist seit 1967 österreichweit an 500 Standorten tätig und unterstützt derzeit rund 19.000 Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. KURIER: Die Lebenshilfe beschäftigt rund 7.000 Menschen und rund 500 Zivildiener. Fürchten Sie, dass durch die Diskussion über die Verlängerung des Zivildienstes auf zwölf Monate sich mehr Menschen für den Präsenzdienst entscheiden werden und Sie zu wenig helfende Hände haben? Anton Henckel-Donnersmark: Ich glaube nicht, dass sich Leute deshalb umentscheiden. Ich finde es sehr gut, wenn der Zivildienst verlängert wird. Wichtig ist, dass die Zivildiener mehr dürfen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel: Wenn heute einer unserer Klienten oder Assistenznehmer einkaufen geht, dann darf ihn der Zivildiener nicht begleiten. Es muss immer Personal mitgehen – und das ist natürlich absurd. Wir müssen in qualitative Ausbildung investieren, damit Zivildiener mehr dürfen. Für die Lebenshilfe kann ich sagen: Sehr viele unserer Mitarbeiter, die heute bei uns arbeiten, waren früher Zivildiener.

Info: Lebenshilfe und Präsident Anton Henckel-Donnersmark Der Verein: Die Lebenshilfe agiert österreichweit seit 1967 und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge sowie Förderungen des Sozialministeriums und Spenden (Licht ins Dunkel).

Der Präsident: Anton Henckel-Donnersmark, ein Niederösterreicher (Jg. 1973), folgte 2022 Germain Weber als Präsident der Lebenshilfe Österreich. Zuvor leitete der Betriebswirt u. a. die Lebenshilfe Kärnten.

Die Lebenshilfe engagiert sich für Menschen mit intellektuellen Behinderungen. Wer konkret kann Ihre Hilfe in Anspruch nehmen? Das entscheiden nicht wir, sondern in der Regel Ärzte. Und es entscheidet nicht der Mensch selbst, wenn Sie so wollen, sondern der Gutachter im jeweiligen Bundesland. Zudem ist das Behindertenwesen in Österreich jeweils in der Verantwortung der Länder.

Sie haben vorhin von Assistenznehmern gesprochen, auf der Lebenshilfe-Website ist von Menschen mit intellektueller Behinderung die Rede. Was ist die adäquate Bezeichnung für Menschen, die von Ihnen betreut werden? Zuerst einmal: Die Assistenznehmer wollen wie alle ganz normal mit Namen angesprochen werden – das ist eigentlich das Wichtigste. Ansonsten ist heute der Terminus Assistenznehmerin bzw. Assistenznehmer gängig. Es handelt sich um Menschen, die einen gewissen Assistenzbedarf haben. Der kann körperlich sein, auf der intellektuellen Ebene oder in beiden Bereichen. In den 1960er-, 1970er -Jahren hießen die Assistenznehmer noch Schützlinge und die Mitarbeiter, die teilweise auch Eltern waren, Tanten, die mit Schürzen herumgelaufen sind. Das gibt es heute alles nicht mehr. Sondern? Heute geht es darum, unseren Assistenznehmern die Möglichkeit zu geben, ein ganz normales Leben zu leben – wie alle anderen Menschen auch. Die UN-Behindertenrechtskonvention mit der sehr sperrigen Abkürzung UN-BRK, die Österreich 2008 ratifiziert hat, soll dazu dienen, dass alle ein Recht darauf, normal zu leben, zu arbeiten und zu wohnen.

