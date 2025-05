Zentralmatura: Warum es zwischen Deutsch und Mathe keinen Tag Pause gibt

Seit Montag läuft sie wieder: die Zentralmatura. Bis Mitte nächster Woche werden österreichweit und gleichzeitig rund 41.400 Maturantinnen und Maturanten ihre schriftlichen Reifeprüfungen schreiben. Und zumindest statistisch ist klar, dass acht von hundert Jugendlichen dabei scheitern werden.

Wer diesmal die Matura völlig „verhaut“, der kann sie ab 16. September wiederholen. Und mit dem Blick auf all diejenigen, die scheitern, stellt sich eine Frage: Muss die Matura wirklich so ablaufen? Insbesondere was die Pflichtfächer angeht? Denn die zentralen Prüfungsfächer – Deutsch, Mathe, Englisch – sind an drei aufeinanderfolgenden Tagen.