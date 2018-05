Zentralmatura: Stunden der Wahrheit für 45.000 Maturanten

Bundesschulsprecher Harald Zierfuß wünscht sich deshalb, dass nach fünf Jahren Zentralmatura endlich evaluiert werden müsse. Hintergrund: Vor fünf Jahren lief die neue Reifeprüfung noch als Testphase, bei der nur wenige Schulen teilnahmen. Vor vier Jahren war sie dann für alle AHS verpflichtend, ein Jahr später folgen die Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) wie HTL oder HAK.

Dass die standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung – so die offizielle Bezeichnung – noch nicht optimal ist, findet auch Herbert Weiß, oberster AHS-Lehrergewerkschafter. Er hätte lieber eine teilzentrale Matura: „Ein Teil der Prüfung wäre dann für alle gleich, ein Teil aber standortspezifisch.“

Wenig geglückt sei z.B. die Aufgabenstellung im Fach Mathematik: „Da klingt vieles komplizierter, als es eigentlich ist.“ Er nennt ein Beispiel: „Früher musste man schlicht und einfach die Schnittpunkte berechnen. „Jetzt lese ich die Aufgabe: Wie sind die Koeffizienten der Gleichung zu wählen, damit die Schnittpunkte berechnet werden.“ Weiß spricht damit ein Problem an, das viele Bildungsforscher mit der Zentralmatura haben: „Es wird in Mathematik vor allem die Lesekompetenz getestet“, sagt Stefan Hopmann von der Uni Wien.

Unglücklich seien auch viele Deutschprofessoren – aus vielen Gründen: „Die Literatur hat einen zu geringen Stellenwert. Die Textsorten sind zum Teil sehr konstruiert. Und mit dem Beurteilungsraster im Fach Deutsch sind die wenigsten glücklich“, sagt Weiß.

Für die knapp 45.000 Maturanten an den BHS und AHS heißt es jetzt, die nächsten Tage zu überstehen. Trost für alle, die die Schriftliche nicht auf Anhieb schaffen: Sie können in einer Kompensationsprüfung ihren Fünfer ausbügeln. Falls nicht, können sie in dem jeweiligen Fach im September einfach nochmals antreten.