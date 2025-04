Wien-Wahl 2025: Wie das Ergebnis den Bund beeinflusst

Deutliche Distanz zu den Freiheitlichen: Wenn es etwas gibt, was den Wahlsonntag in Wien mit dem Bund und der hier regierenden Dreier-Koalition verbindet, dann ist es wohl diese Haltung: Man kann bzw. will nicht mit der FPÖ kooperieren. Am härtesten hat es am Wahlabend vermutlich Klaus Seltenheim, der Parteimanager der Bundes-SPÖ, formuliert. Er bezeichnete FPÖ-Chef Herbert Kickl als „feigsten Parteiobmann der Republik“, der mit seiner Nähe zu rechtsrechtem Gedankengut weder im Bund noch in Wien auch nur irgendwie regierungstauglich sei.