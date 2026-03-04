Gewerkschaft zürnt Wiederkehr in offenem Brief

Christoph Wiederkehr ist seit einem Jahr Bildungsminister. Im ersten Jahr war er vor allem damit beschäftigt, den Schulalltag in den Brennpunktschulen zu entlasten. Nun will er aber seine Reformvorhaben angehen.

Sechsjährige Volksschule. „Tiefgreifende Veränderung“ der Lehrpläne, etwa weniger Lateinunterricht zugunsten neuer Medien und KI. Chancenbonus für 400 Brennpunktschulen. Mitwirkungspflicht der Eltern. Ausbau ganztägiger Schulformen.

Doch Christgewerkschafter Herbert Weiß, Vorsitzender der mächtigen AHS-Gewerkschaft, kritisiert Wiederkehrs Vorgehen in einem offenen Brief massiv: Die aktuelle Reformdiskussion sorge nicht nur für große Unruhe, sondern werfe auch grundsätzliche Fragen zur politischen Vorgangsweise auf, beginnt Weiß.

Zentrale Kritik: "Die Gewerkschaft wurde im Vorfeld nicht eingebunden, zugleich wird öffentlich ihre 'konstruktive Mitarbeit' eingefordert.“