Wieder tausende Menschen bei "Donnerstagsdemo"

Auch diese Woche haben sich wieder mehrere tausend Menschen in Wien der " Donnerstagsdemo" angeschlossen. Die Polizei sprach von 5.500, Organisator Can Gülcü von 7.000 Teilnehmern. Sie zogen von der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse über die Zweierlinie durch den 7. Bezirk zum Urban Loritz-Platz, wo die Hauptbücherei liegt. Dort gab es eine Protestlesung gegen Angriffe der türkis-blauen Regierung auf die Pressefreiheit.