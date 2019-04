Wie man die Politik richtig verlässt

Während Neos-Chef Strolz für seinen Rückzug ein zehnseitiges Drehbuch, also einen exakten Plan, ausgearbeitet hatte, in den er auch vertrauenswürdige Nicht-Parteimitglieder wie ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer einweihte, tat Ex-Bundeskanzler Kern das Gegenteil: Er „stolperte“ durch seinen Abschied, sagt Hofer. Er hat versucht herauszufinden, was am 18.9.2018, dem Tag des Rückzugs und „absoluten Kontrollverlustes“ passierte – erfolglos. Fest steht: „ Kern war Passagier und nicht Pilot seines Abflugs.“