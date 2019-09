Wie es nach der Wahl weitergeht

Zum Parlamentsstart kündigt sich ein Kuriosum an: „Wilde“, also Abgeordnete ohne Klubzugehörigkeit, sammeln sich in der Regel erst im Laufe einer Periode an. Diesmal könnte eine Mandatarin bereits ihren Antrittseid als „Wilde“ leisten: Philippa Strache. Wenn Heinz-Christian Strache demnächst aus der Partei ausgeschlossen wird, dürfte ihm die Ehefrau freiwillig ins Exil folgen, glaubt man in der FPÖ.

Philippa Strache wäre nicht die Erste, der das Kunststück gelingt, das Parlament fraktionslos zu betreten. Nach der Nationalratswahl 2013 zog auch schon Monika Lindner als „wilde Mandatarin“ ins Hohe Haus. Sie hatte sich nach nur 48 Stunden als Kandidatin auf der Liste Stronach mit dieser überworfen.

Erstes Ausloten

Parallel zur Konstituierung des Nationalrats, aber auf getrennter Schiene, läuft die Regierungsbildung. Van der Bellen wird kommende Woche mit allen Parteichefs Gespräche führen, um sich ein Bild zu machen.

Die Sondierungen, also ein vertieftes Ausloten von Koalitionsmöglichkeiten, wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz übernehmen. Dieser Prozess wird allerdings erst übernächste Woche starten.

Kommende Woche müssen die Parteien zuerst einmal intern die Folgen aus ihrem jeweiligen Wahlergebnis klären: Tritt ein Spitzenkandidat zurück? Sieht sich eine Partei in die Opposition berufen? Ist eine Partei überhaupt handlungsfähig und somit regierungsverhandlungsfähig?

Die Spitzengremien von SPÖ und Neos tagen am Montag. Bei den Grünen kommt der Bundesvorstand erst Mitte der Woche zusammen. Die Vorstände von ÖVP und FPÖ treffen sich am Dienstag.

Die Woche darauf lädt dann – sofern das Wahlergebnis den Umfragen entspricht – der Chef der stärksten Partei, Sebastian Kurz, zu Sondierungsgesprächen. Beginnen wird Kurz mit der SPÖ als zweitstärkster Partei.