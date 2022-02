Immer weniger Studierende aus bildungsfernen Familien

Bis zur Erreichung der vom Bildungsministerium angestrebten Ziele zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung ist es noch ein weiter Weg. Derzeit geht es bei manchen der in einer nationalen Strategie angestrebten Zielwerte sogar in die falsche Richtung, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPĂ– durch Bildungsminister Martin Polaschek (Ă–VP).

Mehr Studierende mit Eltern mit Kinder

Als eines der Ziele ist etwa der "Abbau der Unterrepräsentanz von Studierenden mit Eltern ohne Matura" formuliert. Dazu soll der sogenannte "Wahrscheinlichkeitsfaktor" gesenkt werden. Dieser gibt die Wahrscheinlichkeit an, um wie viel eher Personen aus "bildungsnahem" Elternhaus ein Studium aufnehmen als jene aus "bildungsfernem" Elternhaus. 2015 war diese für Studienanfänger mit Eltern mit Matura um 2,38mal höher als für jene mit Eltern ohne Matura.

Laut Strategie sollte dieser Faktor bis 2020 auf 2,25 sinken, bis 2025 sogar auf 2,1. Bisher ging es aber falsch herum: Im Studienjahr 2019/20 betrug er vielmehr 2,47.