Weltausstellung: Als die "Japanesen" Europa eroberten

Dass es Kaiser Franz Joseph gelungen war, Japan zur Weltausstellung zu laden, konnte als echter PR-Coup gelten: In den europäischen Metropolen frönte man Anfang des 19. Jahrhunderts dem „Orientalismus“, die Faszination für das „Exotische“ war auf einem Höhepunkt. Dass man Länder wie das ostasiatische Japan in der damaligen Zeit dem „Orient“ zurechnete, verdeutlicht den eurozentristischen Blick auf die Welt.

Ende der Isolation

Doch auch dem Tenno, dem japanischen Kaiser, kam die Weltausstellung gelegen: Als ihm Heinrich Ritter von Calice, ein weit gereister und angesehener Diplomat im Auftrag Franz Josephs, im Jahr 1872 in Tokio die Einladung überbrachte, sagt er sofort zu. Japan befand sich nach Jahrhunderten der Selbstisolation gerade auf einem Weg der Öffnung.

Seit dem 17. Jahrhundert war die Politik Japans 250 Jahre lang vom „Sakoku“, der „Landesabschließung“, geprägt gewesen: Das Tokugawa-Regime beendete den Überseehandel mit den Portugiesen und Spaniern, verwies Europäer des Landes und verhängte ein Ein- und Ausreiseverbot für die Bevölkerung. Wer auf eigene Faust in Japan einreiste, dem drohte im schlimmsten Fall die Todesstrafe.

Diese Zeiten waren seit 1852 vorbei – und der neue Herrscher wollte Japan als aufstrebende Wirtschaftsmacht in der Welt positionieren. So scheute man für die Weltausstellung keine Kosten und Mühen. In Tokio und Kyoto veranstaltete man zwei nationale Vorausstellungen (quasi als Bewährungsprobe), bei denen man die besten Exponate sammelte, die die Delegation später per Schiff nach Triest und mit der Eisenbahn nach Wien brachte. Übrigens: Nicht alle Objekte, die die Japaner ausstellten, waren Originale – so manches fertigte man eigens nach dem Geschmack der Europäer.

Der Pavillon der „Japanesen“ – wie man ihn damals nannte – sollte seine Wirkung dennoch (oder gerade deshalb) nicht verfehlen: Er war einer der Publikumsmagnete der Weltausstellung. Die Handwerker hatten künstliche Flussläufe, Brücken und Hügel angelegt; sogar eine Nachbildung des Tempels von Kyoto konnten die Gäste bestaunen. Der Bildband, den die Japaner auflegten, galt lange als wichtiges Dokumente zur Beurteilung der japanischen Lebensverhältnisse der damaligen Zeit.