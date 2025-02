Weiter Warten auf Schönborns Nachfolger

Nicht darunter: der Erzbischof von Wien. Dieser Sitz ist seit dem vom Papst angenommenen Rücktritt von Kardinal Christoph Schönborn mit 22. Jänner vakant. Die Erzdiözese Wien wird interimistisch von einem Apostolischen Administrator geleitet: Josef Grünwidl, zuletzt Bischofsvikar, davor u. a. Pfarrer von Perchtoldsdorf. Seither war nicht viel zu hören – auch Grünwidl selbst ist, abgesehen von einem Auftritt im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ sowie einem Interview mit Diözesanmedien, nicht an die Öffentlichkeit getreten. Bei der Bestellung Grünwidls war von sechs bis acht Wochen die Rede, bis die Entscheidung über einen neuen Erzbischof fallen könnte. Das wäre dann also Mitte März.

Wechsel bei Lutheranern

Auch an der Spitze der evangelisch-lutherischen Kirche Österreichs (A. B. – Augsburger Bekenntnis) steht übrigens heuer ein Wechsel an. Im Mai erfolgt die Wahl eines Nachfolgers von Bischof Michael Chalupka, der mit Ende des kommenden Jahres in Pension geht. Die Synode, in deren Rahmen die Wahl stattfindet, tagt am 22. und 23. Mai in Wien. Der frühere Leiter der Hilfsorganisation Diakonie (vergleichbar der katholischen Caritas) ist seit September 2019 Bischof der knapp 250.000 Mitglieder zählenden Kirche.

Als eine mögliche Nachfolgerin wird die derzeitige Direktorin der Diakonie, die evangelische Theologin und ehemalige Journalistin Maria Katharina Moser genannt. Sie wäre die erste Frau in dieser Funktion.