In der Diskussion um eine Ausweitung der Wehrpflicht hat sich nun Militärbischof Werner Freistetter für eine Verlängerung ausgesprochen. "Ich würde angesichts der Einsatzsituationen, die im Rahmen der Landesverteidigung auf die Soldatinnen und Soldaten zukommen, eine Verlängerung prinzipiell befürworten", erklärte er am Dienstag in einer Stellungnahme gegenüber Kathpress.

Die organisatorischen und technischen Anforderungen seien heute deutlich höher als früher, etwa durch Drohnen, Luftabwehrsysteme oder die Abwehr von Cyberangriffen, argumentierte Freistetter. Es liege daher im Interesse aller, "nicht nur gelernt, sondern auch gut geübt zu haben", so der Bischof.