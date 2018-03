Wallner: „Schmerzgrenze an manchen Stellen überschritten “

Genau hundert Tage befindet sich die ÖVP auf Bundesebene nun in einer Koalition mit der FPÖ. In Vorarlberg gab es auf Landesebene lange Zeit schwarz-blaue Koalitionen, bis die ÖVP der FPÖ die Kooperation aufkündigte.

Der damalige FPÖ-Landesobmann Die ter Egger hatte den Direktor des Jüdischen Muse ums in Hohenems, Hanno Loewy , antisemitisch beflegelt. Das war 2009.

Seit 2011 ist Markus Wallner von der ÖVP Landeshauptmann von Vorarlberg, und er sagt im KURIER-Talk zum Thema „Schmerzgrenze gegenüber der FPÖ“: Die Abkehr von der schwarz-blauen Kooperation in Vorarlberg ha be damals ein „politisches Erdbeben“ im Lande bedeutet. Aber sie sei notwendig gewesen, denn „wir wollten un ser Bundesland nicht in einer Rechtsaußen-Ecke sehen“.

Zu der Serie an jüngsten antisemitischen Vorfällen in der FPÖ seit Bil dung der türkis-blauen Bundesregierung erklärt der 50-jährige Landeshauptmann: „Die Schmerzgrenze ist an manchen Stellen überschritten worden. Eine historische Aufarbeitung muss in der FPÖ passieren, die Verantwortung dafür ist beim Parteiobmann der FPÖ anzusiedeln. Wir gehen davon aus, dass die FPÖ weiterhin Regierungsfähigkeit beweisen will.“

Im Prinzip funktioniere die Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene gut, „aber Schmerzgrenzen können oft auch sehr rasch erreicht sein“, warnt Wallner. Jeder habe parteiintern Verantwor tung wahrzunehmen.